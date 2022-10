Schönheit lernen

Als Reaktion auf die gewaltsamen Proteste am 11. Juli 2021 mit auffallend niedrigem Altersdurchschnitt wurde das Medienprojekt Con Filo ins Leben gerufen. Zweimal pro Woche wird unter dem Titel im kubanischen Fernsehen auf aktuelle Debatten eingegangen. Nichts Neues, wäre Con Filo nicht multimedial. Es richte sich explizit an junge Kubanerinnen und Kubaner, die sich primär online informieren, statt den Fernseher anzuschalten. Con Filo reagiert so auch auf den Umstand, dass sich durch die Pandemie Teile des öffentlichen Lebens in die sozialen Netzwerke verlagert haben.

Einen Tag nach der Abstimmung über den »Código de las Familias« am 25. September, dem zwei Drittel derjenigen, die abstimmten, bestätigten, postete Con Filo über seinen Telegramkanal ein Meme, das die Tennisprofis Roger Federer und Rafael Nadal beim Abschiedsmatch Federers zeigt. S...