Tierische Freibeuter der Meere

Wer kennt noch Willy, den Orca, der sich 1993 aus Frust und Mangel an Artgenossen mit einem Menschenjungen arrangiert hat? Denn eigentlich sind Wale viel und häufig in Banden ihresgleichen unterwegs. Buckelwale organisieren sogenannte Blasenfallen, und um Heringsschwärme ordentlich zu verdreschen, gehen Schwertwale in Norwegens Fjorden gemeinsam auf Jagd. F 2020.

Arte, 18.30 Uhr

Die Tricks mit Essen to go

Hat ja nicht jeder eine private Schweinshaxenköchin oder einen eigenen Sommerrollendreher. Vor allem nicht, wenn unterwegs. Dann gibt es alles im Becher, in der Box oder aus der Tüte. Letzter Dreck lässt sich mit Phantasiesiegeln aufwerten und teuer an die eilig ...