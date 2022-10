Hälfte des Lebens

Der lange graue Mann mit Mantel betritt den schicken neuen, sehr kleinen Kaffeeladen vis à vis der Kirche. Rechts neben der Tür sitzt eine Frau vor ihrem Rechner, am zweiten Tisch links eine andere ohne. Der Baristaman fragt Graumann, was er trinken möchte.

»Einen kleinen Cappuccino bitte.«

Baristaman lässt Kaffee in eine Tasse laufen, schäumt Milch auf, gießt sie in den Kaffee und stellt die Tasse auf den Tresen. Graumann will sie nehmen, aber:

»Der ist für die Dame, einmal mit Hafermilch.«

»Oh, Pardon.«

Die Dame ohne Rechner steht auf und nimmt sich ihren Kaffee.

»Jetzt mache ich Ihren.«

Als Graumann seine Tasse bekommt, fragt er die Dame ohne Rechner, ob er sich dazusetzen ...