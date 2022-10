Indische Milchbauern in Not

In Indien hat sich die Lumpy Skin Disease (LSD) in erschreckendem Tempo massenhaft ausgebreitet. Der weltgrößte Milchproduzent sieht durch die Rinderseuche große Teile des Kuhbestandes in Gefahr. Inzwischen gelten landesweit mehr als zwei Millionen Tiere als infiziert, mindestens 100.000 Rinder und Wasserbüffel vor allem in den Nord- und Westregionen des Landes sollen bereits verendet sein. Betroffene werfen der Politik ein verfehltes Krisenmanagement vor. In einigen Regionen hat sich das Problembewusstsein erst spät eingestellt, andernorts kommt es zu Kompetenzgerangel zwischen nationaler und bundesstaatlicher Ebene. Wobei laut staatlicher Aufgabenverteilung in erster Linie die Regionalregierungen für notwendige Maßnahmen verantwortlich sind.

Ausgehend von ersten im heutigen Sambia nachgewiesenen Fällen der Krankheit vor knapp einem Jahrhundert, ist LSD seither in verschiedenen Weltregionen immer wieder vereinzelt aufgetreten. Die derzeit massenhafte Aus...