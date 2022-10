Harte Tage für Macron

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und seiner Regierung stehen harte Tage bevor. Seit Sonntag protestieren Gilets Jaunes (»Gelbwesten«) und die Vereinigte politische Linke (Nupes) gegen hohe Preise, ansteigende Inflation und fortwährendes »Nichtstun« in der Umweltpoltik. Für Dienstag hat der Großteil der Gewerkschaften zu einem landesweiten Generalstreik aufgerufen, der nicht nur die Forderungen der seit rund drei Wochen für höhere Löhne kämpfenden Raffineriearbeiter untermauern, sondern auch die wachsende soziale Ungerechtigkeit in der Gesellschaft verdeutlichen soll. Allein in der Haupstadt Paris zählten die Veranstalter am Sonntag nachmittag rund 140.000 Menschen...