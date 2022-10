Abschied vom Gründungskonsens

Für Die Welt gab es am Sonntag Grund zum Jubeln: »Die Grünen sind im Ernstfall angekommen«, freute sich das Blatt. »Ein klares Ja zu Waffenlieferungen an die Ukraine, Zustimmung zum Streckbetrieb für AKW: Die Grünen präsentieren sich auf ihrem Parteitag als selbstbewusste Staatspartei.« Das konservative Flaggschiff des Springer-Verlags brachte die Ergebnisse des an dem Tag zu Ende gegangenen dreitägigen Bundesparteitags von Bündnis 90/Die Grünen in Bonn damit auf den Punkt. 23 Jahre nachdem die Grünen auf einem Parteitag in Bielefeld mit ihrer Zustimmung zur deutschen Beteiligung am NATO-Krieg gegen Jugoslawien ihre friedenspolitischen Ideale verraten haben, opferten sie am Wochenende auch ihren umweltpolitischen Gründungskonsens dem Willen zur Macht.

Waren die Bellizisten um den damaligen Außenminister Joseph »Joschka« Fischer 1999 noch auf heftigen Widersta...