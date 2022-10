Gegründet 1947 Sa. / So., 15. / 16. Oktober 2022, Nr. 240

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ernsthafteste Bedrohung Russlands Ist Moskau eine revisionistische Macht? 2016 untersuchte Domenico Losurdo diese Behauptung in einem Buch, das jetzt auf deutsch erschienen ist Analysieren wir die Situation, die sich in Mittel- und Osteuropa nach der Ukraine-Krise von 2014 ergeben hat, auf der Grundlage eines vorsichtigen und ausgewogenen Buches. Es scheint von einer Prämisse auszugehen: »Russland präsentiert sich als eine mittlere revisionistische Macht« (Eugenio Di Rienzo: Il conflitto russo-ucraino. Geopolitica del nuovo dis(ordine) mondiale. Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2015, Seite 10). Im Verlauf der Argumentation wird jedoch die Ausgangsprämisse schließlich in Frage gestellt. Statt dessen sollte man bedenken, dass es vielleicht noch andere revisionistische Mächte gibt: »Donald Tusks Polen, besessen von dem Ehrgeiz, seine frühere Vorherrschaft über Litauen, Weißrussland, einen Teil der Ukraine und Lettland wiederherzustellen.« Und die Liste der revisionistischen Mächte hört hier nicht auf: »Mit seiner tatkräftigen Unterstützung der ›ukrainischen Revolution‹ hat Deutschland unter Angela Merkel den letzten notwendigen...

