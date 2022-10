Nobelpreis für Ptolemäus

Die schwedische Zentralbank hat den Preis für Wirtschaftswissenschaften zum Andenken an Alfred Nobel 1968 gestiftet. Er ist mit immerhin gut 900.000 Euro dotiert. In diesem Jahr geht er, wie eigentlich fast immer, an US-Amerikaner, weil diese nicht nur das wirtschaftliche Geschehen in der Welt bestimmen, sondern auch die Wissenschaft davon. »Bankenerklärer«, teilt uns die FAZ mit, hätten den Preis in diesem Jahr eingeheimst. Zwei davon, Douglas W. Diamond und Philip H. Dybvig, haben 1983 einen Aufsatz verfasst (»Bank Runs, Deposit Insurance und Liquidity« – »Ansturm auf die Banken, Einlagensicherung und Liquidität«), der das Entstehen von Bankenkrisen erklären soll und Gründe dafür nennt, weshalb ihr Geschäft reguliert werden muss und Einlagensicherungssysteme vorgehalten werden sollten. Denn Sparer und Kreditnehmer seien zwar offensichtlich bereit, um ihre zum Teil gegensätzlichen Interessen auszugleichen, den Banken (auch vornehm Finanzintermediäre gena...