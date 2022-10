Gegründet 1947 Sa. / So., 15. / 16. Oktober 2022, Nr. 240

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Rechter Hass tötet Slowakei: Neonazi verübt Anschlag vor Bar. Zuvor hetzte er gegen Juden und LSBTI Janka Kluge Am Mittwoch abend hat ein 19jähriger Neonazi in der Innenstadt von Bratislava vor der Bar »Teplaren«, die bevorzugt von queeren Menschen besucht wird, zwei Männer erschossen. Eine Frau verletzte er schwer. Einer der ermordeten Männer war der Barkeeper, die schwerverletzte Frau die Kellnerin. Er gab insgesamt zehn Schüsse ab, bevor er zu Fuß flüchtete. Mittlerweile ist die Identität des Mannes klar. Es handelt sich um Juraj K. Brisant könnte sein, dass es sich nach Informationen slowakischer Zeitungen um den Sohn eines Politikers der rechten Partei »Vlast« (Heimat) handelt. Der Vater hat für die Partei bei den Parlamentswahlen kandidiert, slowakischen Medien zufolge soll ihm auch die Tatwaffe gehören. Die Polizei fand den Attentäter am frühen Donnerstag morgen tot auf. Kurz bevor er sich selbst tötete, schrieb er noch mehrere Tweets auf Twitter. Da ist zu lesen, dass er die Tat begangen habe und nichts bereue. Einige Stunden vor dem Anschlag postete er ein...

Artikel-Länge: 3448 Zeichen

