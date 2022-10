Vorbereitung auf COP 27

Die nächste Weltklimakonferenz wird Ägypten am 6. bis 18. November in Scharm-el-Scheich ausrichten. Der ägyptische Außenminister und designierte Präsident der 27. UN-Klimakonferenz (COP 27), Samih Schukri, betonte am Mittwoch erneut, dass sein Land sehr daran interessiert sei, den Klimagipfel zum Erfolg zu führen. Bei einem Treffen mit Simon Stiell, dem Exekutivsekretär des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, sprach er von der Wichtigkeit, die angestrebten Ziele in bezug auf die wichtigsten Klimathemen zu erfüllen, insbesondere die Anpassung an den Klimawandel, die Eindämmung seiner Folgen und die Sicherstellung der Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen. Zuvor hatte schon Ägyptens Sonderbeauftragter für die COP 27, Wael Abulmagd, erklärt, sein Land unternehme »große Anstrengungen«, die Frage der Entschädigung für wirtschaftliche Verluste auf Grund von Klimakatastrophen auf die offizielle Tagesordnung des Gipfels zu setzen.

