Ein Land steht Kopf

Energiekrise, Stickstoffkrise, Kaufkraftkrise und die Krise auf dem Wohnungsmarkt. Die Niederlande befinden sich im Krisenmodus. Im September stieg die Inflation im Vergleich zum Vorjahr um 14,5 Prozent. Die Folge: Immer mehr Bürgerinnen und Bürger verlieren das Vertrauen in die Fähigkeit der Regierung, das ökonomische Dickschiff Niederlande sicher durch den schweren Sturm zu bringen, der gerade aufzieht.

Das war vor vier Wochen auch am Prinsjesdag deutlich zu sehen und vor allem zu hören. Der Prinsjesdag ist ein Feiertag für die Fans der niederländischen Monarchie. Königin und König fahren in Den Haag mit der Kutsche vom Schloss Noordeinde zum Parlament, um dem Volk den Haushaltsentwurf der Regierung für das kommende Jahr offiziell vorzustellen. Normalerweise jubeln Tausende Menschen dem Königspaar am Wegesrand zu. Friede, Freude, Eierkuchen allerorten. Doch diesmal mischten sich laute Trillerpfeifen und Buhrufe unter den Jubel. Nicht wenige zeigten den ...