Klingt nach Hitze

Vor einigen Jahren saß Sasha Perera im HAU beim »Plattenspieler«-Abend. Sie redete sympathisch-nerdig über Popkultur und legte abwechselnd mit dem Gastgeber, Schriftsteller und Musiker Thomas Meinecke, Musik auf. Auffällig war, was für Platten sie dabei hatte. Sie spielte hypernervöse Beats von Jlin, das schräge »I Hear a New World« von Joe Meek, den Jungle-Klassiker »Original Nuttah« – und gegen Ende des Abends Black Sabbath. Ich dachte nur: Wie cool ist die denn?

Perera ist DJ, Sängerin, Produzentin. Außerdem spielt sie Trompete und eine Reihe anderer Instrumente. Sie sang bei der Band Jahcoozi, die sie Anfang der 2000er zusammen mit Robot Koch und Oren Gerlitz gründete, und die in der Folge vier Alben veröffentlichte. Unter verschiedenen Namen legt sie basslastige Musik auf, trug mit der Partyreihe »Grimetime« ihren Teil zur Verbreitung von Grime und Dubstep in Berliner Clubs bei. Mit Perera Elsewhere hat sie seit 2013 ein Soloprojekt, dessen drittes A...