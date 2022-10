Hartmann, Schreier

Ein Fußmarsch von rund 650 Kilometer über Berge und durch Täler, und immer hungrig – das kann man nur, wenn man 18 ist und gerade einen Weltkrieg überstanden hat. Siegfried Hartmann ist es 1945 so ergangen. Der Schlesier hatte im Januar 1945 das Notabitur abgelegt, musste dann als Luftwaffenhelfer in der Wehrmacht dienen und kam in Österreich aus US-Kriegsgefangenschaft frei, weil er noch so jung war. Die Eltern waren nach Halle geflohen, wohin es nun auch den Sohn notgedrungen zu Fuß zog. Hier arbeitete er zunächst als Kohlenträger, ehe es ihm 1946 gelang, Volontär in einer Presseabteilung zu werden. Bald führte er Interviews im Mitteldeutschen und im Berliner Rundfunk. Das Defa-Nachwuchsstudio, ein Vorläufer der Babelsberger Filmhochschule, nahm ihn 1949 auf, und Hartmann bekam schnell Gelegenheit, Regiegrößen wie Kurt Maetzig, Slatan Dudow und Wolfgang Staudte zu assis...