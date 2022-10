Später Sieg für Bespitzelten

Nach mehr als sechs Jahren Verhandlung ist vor dem Schweriner Verwaltungsgericht der Einsatz eines verdeckten Ermittlers in den Reihen von G8-Gegnern vor rund 15 Jahren für rechtswidrig erklärt worden. Das teilten der Kläger, der gebürtige US-Amerikaner Jason Kirkpatrick, und das Gericht am Montag mit. Enttarnt worden war der britische Polizeispitzel Mark Stone alias Mark Kennedy schon Ende 2010. Doch es dauerte noch eine ganze Weile, bis der Entschluss fiel, sich juristisch gegen die Überwachung zu wehren und vor Gericht zu ziehen. Nun ging der in Berlin lebende Kirkpatrick, der als Betroffener gegen den verdeckten Einsatz geklagt hatte, als Gewinner aus dem Gerichtsverfahren hervor.

Kennedy hatte über Jahre eine Reihe von Menschen ausgespäht, die in der Klimabewegung aktiv waren oder linke Proteste organisierten. Zu diesem Zwe...