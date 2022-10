Kokettieren mit dem Plan B

Der Klimaumwandel ist in vollem Gange. Kaum noch jemand glaubt an die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, und dass noch keiner der gefürchteten Kippunkte des Klimasystems erreicht ist, mag auch kaum noch jemand hoffen. Seit dem Sonderbericht des Weltklimarats über die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels von 2018 kann niemand mehr behaupten, es nicht gewusst zu haben: Unter 1,5 Grad maximaler Temperaturerhöhung zu bleiben ist nur noch möglich, wenn spätestens ab 2050 große Mengen des schon emittierten Kohlendioxids (CO2) wieder aus der Atmosphäre entfernt werden oder an der Strahlungsbilanz der Sonnenenergie »gebastelt« wird (siehe auch den Beitrag von Rolf Jüngermann in jW vom 22.2.2019 und von Linda Schneider in der jW vom 1.4. 2019).

Superreiche wie William Gates oder Rich...