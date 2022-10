Weißkittel im Ausstand

Die Ärzte am Universitätsklinikum Ruppin-Brandenburg in Neuruppin haben am Montag ihre Arbeit niedergelegt. Der Marburger Bund (MB) hatte zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen, nachdem drei Verhandlungsrunden mit der Klinikleitung ohne Ergebnis geblieben waren. Dem Aufruf der Gewerkschaft folgten rund 70 Ärzte. »Bei dem Streik ist ungefähr ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte des Klinikums dabei«, sagte Stefan Pohlmann, Geschäftsführer des MB Berlin-Brandenburg, am Montag der Märkischen Allgemeinen (MAZ). Die Streikbeteiligung sei ein klares Signal an die Gegenseite.

Den Streikenden geht es bei ihrer Aktion um eine bessere Arbeitssituation und darum, dass ihrer Arbeit mehr Wertschätzung entgegengebracht wird. Sie berufen sich dabei auf die vergangenen zweieinhalb Jahre: In der Coronakrise stellten sie unter schwierigsten Bedingungen die Versorgung der Patienten sicher. »Eine Überstunde reihte sich an die andere«, heißt es beim MB, und ständig hätten Pe...