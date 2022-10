Ins Licht der Öffentlichkeit

Der seit mehr als drei Jahren inhaftierte Wikileaks-Gründer Julian Assange hat sich im Gefängnis in London mit dem Coronavirus infiziert. »Er wurde am Samstag positiv auf Covid getestet, am gleichen Tag, an dem Tausende auf die Straße gekommen sind, um ihn zu unterstützen«, sagte seine Frau Stella Assange am Montag der britischen Nachrichtenagentur PA. Der 51jährige, der wegen eines US-Auslieferungsgesuchs ohne Anklage im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh festgehalten wird, sei nun »24 Stunden am Tag in seiner Zelle eingesperrt«. Sie mache sich Sorgen um seine Gesundheit. Der Journalist, dem wegen der Aufdeckung von US-Kriegsverbrechen der Prozess in den USA droht, leidet bereits unter einer chronischen Lungenentzündung und erlitt im vergangenen Oktober einen Minischlaganfall.

Nicht weit vom Berliner Hauptbahnhof entfernt organisiere...