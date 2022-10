Kampf gegen die Blockade

Kuba wird der UN-Generalversammlung am 2. und 3. November zum 30. Mal einen Bericht über die durch die US-Blockade entstandenen Schäden und eine Resolution vorlegen. Gefordert wird in New York die sofortige Beendigung der völkerrechtswidrigen Sanktionen. Bei der letzten Abstimmung am 23. Juni 2021 hatte mit 184 Ländern die überwältigende Mehrheit der internationalen Staatengemeinschaft die seit 1962 bestehende Blockade verurteilt. Nur die USA und Israel stimmten gegen die von Kuba seit 1992 jedes Jahr eingebrachte Resolution. Brasilien, Kolumbien und die Ukraine enthielten sich.

Vor der diesjährigen Abstimmung mobilisieren weltweit Intellektuelle, Künstler, Vertreter sozialer Bewegungen, Politiker und Solidaritätsorganisationen zu Aktionen, um die Folgen der Sanktionen anzuprangern, die die Menschenrechte aller kubanischen Bürgerinnen und Bürger verletzen. In Berlin beteiligten sich unter anderem am 18. September mehr als 100 Personen an einer Fahrraddemo...