Vorauseilender Gehorsam

Am 10. September sollte das deutsch-russische Projekt »Musik für den Frieden« in einer öffentlichen Verleihfeier mit dem Göttinger Friedenspreis (GFP) ausgezeichnet werden. Das ursprünglich am Musiktheater in Grenzach-Wyhlen von den Müllheimer Musikpädagogen Ulrike und Thomas Vogt gegründete Ensemble MIR kooperiert seit 2018 mit dem russischen Jugendtheater »Premier« aus Twer. Die gemeinsamen, zunächst via Internet einstudierten Projekte »Musik für den Frieden« wurden vor der Coronapandemie in Russland und Deutschland als Livekonzerte aufgeführt. Während der Coronazeit wurden von beiden Ensembles in einer intensiven Onlinezusammenarbeit drei Musikvideos produziert und auf dem Youtube-Kanal »Musik für den Frieden« veröffentlicht. Der zivilgesellschaftlich engagierte künstlerische Austausch der deutschen und russischen Jugendlichen soll zeigen, dass trotz der fatalen politischen Situation in E...