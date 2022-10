Abwegiger Vergleich

Gelegentlich hat man im Zusammenhang mit der Ukraine von einem »Hunger-Holocaust« gesprochen, von einem Hungertod, der von Stalin absichtlich über ein rebellisches Volk verhängt worden sei. Aber selbst, wenn es so wäre, wäre der Vergleich mit dem Judenmord völlig abwegig. Als Vergleichsfall würde sich höchstens anbieten, was in Irland in den Jahren 1846–1848 geschieht: Infolge einer Krankheit, die die Kartoffelernte zerstört, verliert Irland von einer Bevölkerung von insgesamt neun Millionen 2,5 Millionen, die Hälfte davon durch Auswanderung nach Kanada und in die Vereinigten Staaten, die andere Hälfte durch Hungertod. In dieser fürchterlichen Hungersnot sieht Sir Charles Edward Trevelyan (1807–1886, englischer Kolonialbeamter, jW), von London beauftragt, die Entwicklung der Lage zu verfolgen und zu verwalten, eine »allwissende Voraussehung« am Werk, die auf diese Weise darauf abziele, »in Irland das Problem des Missverhältnisses zwischen Bevölkerung und ...