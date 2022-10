Die Simpsons

Ein kleines Gebet

Man stutzt, wenn beim Beten etwas rumkommt, denn der Eingriff ins Menschengeschick ist eher so Mephistos Ding. Ned, der religiöse Eiferer von nebenan, scheint jedoch Profiteur des Gottesgesprächs zu sein. Homer tut es ihm nach – Erfolg hat er letztlich mit Pech, Teufels Beitrag: Er stürzt in ein Loch vor Springfields Kirche, die ihm daraufhin zugesprochen wird. USA 2004.

Pro sieben, Sa., 14.50 Uhr

Heute im Osten – Reportage

Ankommen in der fremden Heimat

Jährlich kommen etwa 8.000 sogenannte Spätaussiedler aus postsowjetischen Staaten in die Bundesrepublik. So auch Familie Kotschewnikow, die vorerst in Friedland unterkommt.

MDR, Sa., 18.00 Uhr

Geheimnis der Hieroglyphen

Sprachwisse...