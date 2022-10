Bidens Ärger mit dem Öl

Armer Joe. Der US-Präsident sei »enttäuscht« über die kurzsichtige Entscheidung, teilte das Weiße Haus in Washington mit, als die in Wien versammelten Ölminister der »OPEC plus«-Staaten am Mittwoch ihren Plan verkündet hatten, ab November die Förderung um zwei Millionen Barrel (Fass; je 159 Liter) pro Tag zu reduzieren. Die Pressesprecherin des Präsidenten stellte sogar fest, dass sich die »OPEC plus« mit dieser Entscheidung an die Seite Russlands stelle. Das ist untertrieben, denn »OPEC plus« ist erklärtermaßen die Interessenkoalition, die sich aus dem Anbieterkartell großer Ölexportländer, der seit 1960 bestehenden OPEC (Organisation erdölexportierender Länder), einerseits und andererseits dem größten Ölförderland Russland zusammensetzt und bereits seit 2016 besteht. Die Interessenidentität der Länder, die einen großen Teil ihrer Einkommen mit dem Verkauf des fossilen Rohstoffs generieren, ist also offensichtlich und hat mit dem vom Westen gegen Russlan...