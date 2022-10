Wirtschaftsvisionär des Tages: Robert Habeck

Robert Habeck ist ein Mann für große Taten. Fakten sind für ihn zu vernachlässigende Kleinigkeiten. Deutschland wird frei sein von russischem Gas, basta. Dafür wird im Winter gefroren und gefrackt, was das Zeug hält. Nur, mit Bibbern kann sich das gemeine Volk so gar nicht erwärmen. In der 39. Kalenderwoche lag der Gasverbrauch zehn Prozent über dem Bundesdurchschnitt der Jahre 2008 bis 2011 und nicht wie von Habeck gewünscht 20 Prozent unter dem derzeitigen Stand.

Egal, ein kleiner Rückschlag, aber grün ist die Hoffnung. Dann wird eben einfach mehr Gas von Freunden ...