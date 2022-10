Das Geld der Zuckerflockenbande

Mehr als einen Monat nach dem versuchten Mordanschlag gegen die argentinische Vizepräsidentin Cristina Fernández de Kirchner gehen die Ermittlungen nur schleppend voran. Bislang wurden vier Personen festgenommen, sie werden als Mitglieder der »Zuckerflockenbande« (Banda de los Copitos) bezeichnet – in Anlehnung an ein in Argentinien beliebtes Gebäck. Unter ihnen: der Attentäter Fernando Sabag Montiel, der am 1. September eine Schusswaffe auf die Politikerin gerichtet hatte, und seine Partnerin Brenda Uliarte, die an der Vorbereitung des Anschlags beteiligt gewesen sein soll. Beiden wird versuchter schwerer und vorsätzlicher Totschlag vorgeworfen. Hinzu kommen Gabriel Carrizo und Agustina Díaz, denen Komplizenschaft vorgeworfen wird.

Am Mittwoch verhängte die zuständige Richterin María Capuchetti ein Ausreiseverbot gegen die Verdächtigen. Am Donnerstag (Ortszeit) meldete die argentinische Bundespolizei, sie habe Inhalte aus den Whatsapp-Verläufen des Haupt...