Kein sicherer Arbeitsplatz

In einer Ende September veröffentlichten Studie der Australian Antarctic Division (AAD) werden schwere Vorwürfe in Sachen Geschlechtergerechtigkeit und sexueller Belästigung erhoben. Professorin Meredith Nash von der University of Tasmania hat den Report erstellt, der sich auf 22 ausführliche Interviews mit Beschäftigten der Forschungsstationen (drei in der Antarktis, eine auf Macquarie Island) und Dutzende informelle Gespräche stützt. Die Teilnehmenden kamen dabei aus allen Arbeitsbereichen, die aktuell noch vor Ort in den vier Stationen tätig oder kürzlich von der Expedition zurückgekehrt sind. Den Hintergrund bildet ein Wechsel in den Führungsstrukturen – von ausschließlich Männern zu einem Frauenanteil von 50 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten. Mit der Studie sollten Informationen in bezug auf Vielfalt, Einbindung und Gleichberechtigung bei der AAD erfasst werden, die Ergebnisse sollten verdeutlichen, dass es in dem Bereich einiges zu tun gibt.

...