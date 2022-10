Zu heiß für Macrons Atomstrategie

In mindestens zwölf der 56 französischen Kernkraftwerke wurden im vergangenen Sommer die von der staatlichen Energiegesellschaft EDF (Electricité de France) festgesetzten Höchstwerte für die Innentemperaturen der Meiler um bis zu vier Grad Celsius überschritten. Die Behörde für nukleare Sicherheit (ASN) warnte in dieser Woche, »die Beeinträchtigung der Reaktoren durch zu hohe Temperaturen könnte zum Versagen wichtiger Einheiten wie der Steuerungskontrolle oder der Pumpen, die das Abkühlen der Brennstäbe sichern, führen«. 30 Kraftwerke waren in den vergangenen Monaten ohnehin abgeschaltet, weil an den Stahlmänteln der Reaktoren schwere Korrosionsschäden festgestellt worden waren. Und dennoch will Präsident Emmanuel Macron die Energieversorgung des Landes in den kommenden Jahren nahezu vollständig auf Kernkraft umstellen. Der Plan könnte fehlschlagen.

Extreme Hitzewellen, die in diesem Jahr vor allem im Südwesten auftraten, sorgten nicht nur für bis dato un...