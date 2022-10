Zum Inhalt dieser Ausgabe | Gefecht vor Kadi »Causa Akman«: Gütetermine nach fristlosen Kündigungen zwischen Exbundesfachgruppenleiter Einzelhandel und Verdi vor Berliner Arbeitsgericht Oliver Rast Nach Ermahnungen, nach fristlosen Kündigungen folgt der Clinch vor dem Arbeitsgericht. Zunächst sachte per Gütetermine. Ein übliches Prozedere. Weniger üblich sind die Kontrahenten: die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und Orhan Akman, der Exbundesfachgruppenleiter Einzel- und Versandhandel. Akman war Ende August zunächst von seinem Posten abberufen und freigestellt, dann geschasst worden. Von seiner »Arbeitgeberin« Verdi; genauer gesagt vom Bundesvorstand (Buvo). Ende voriger Woche betrat Akman mit seiner Anwältin Nihal Ulusan das Berliner Arbeitsgericht. Erster Gütetermin in den Kündigungsrechtsstreitigkeiten, wie Günter Isemeyer, Verdi-Pressesprecher, auf jW-Nachfrage bestätigte. Die Arbeitsrichter blieben nach Aussagen Akmans vage, eine »klare Botschaft« sprachen sie nicht aus. Mit eindeutiger Kunde tritt hingegen der Geschass...

