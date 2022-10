»Man muss die Gewinnabschöpfung abstellen«

Das Handelsblatt titelte am vergangenen Freitag: »20 Prozent der Kliniken droht die Pleite: Lauterbach will die Krankenhauslandschaft retten.« Ist das noch eine wohlmeinende Auslegung der neuesten Reformpläne des Bundesgesundheitsministers oder schon arglistige Täuschung?

Wir erleben ein massives Kliniksterben, und der Bedarf an stationärer Versorgung wächst, Stichwort: älter werdende Gesellschaft. Aber die Weichen sind so gestellt, dass viele Krankenhäuser in Kürze pleitegehen. Schon jetzt ist die Versorgung in manchen Regionen so ausgedünnt, dass Patienten in Lebensgefahr nicht mehr rechtzeitig ins Krankenhaus kommen. Herr Lauterbach müsste die Versorgung mit Kliniken in Deutschland retten, er macht aber das Gegenteil: Die Reformpläne, die er bestellt und so euphorisch begrüßt hat, werden wie Brandbeschleuniger wirken.

Was spricht dagegen, Behandlungen, die nicht notwendigerweise stationär erfolgen müssen, künftig ambulant vorzunehmen?

Jede politische S...