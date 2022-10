Polnischer Aufklärer

Jerzy Urban, Journalist, zeitweiliger polnischer Regierungssprecher unter General Wojciech Jaruzelski und seit dem Systemwechsel Herausgeber der antiklerikalen und satirischen Wochenzeitschrift Nie (»Nein«), ist am Montag im Alter von 89 Jahren an seinem Wohnort nahe Warschau gestorben.

Urban wurde 1933 in eine assimilierte jüdische Intellektuellenfamilie in Lodz hineingeboren. Sein Vater war in der Polnischen Sozialistischen Partei aktiv. 1939 floh die Familie vor der deutschen Invasion in den sowjetisch besetzten Teil Polens und überlebte dort nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion in verschiedenen Verstecken. Urban erzählte später, er habe insgesamt 17 verschiedene Schulen besucht.

Er studierte nach dem Krieg in Warschau erst Jura, dann Journalistik, beides aber ohne Abschluss. 1951 begann er mit seiner journalistischen Arbeit, die ihn in der polnischen »Tauwetterperiode« in das Leitmedium der »Revisionisten«, die satirische Zeitschrift »Po pr...