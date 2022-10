Von Freunden und Feinden

Wer kennt es nicht: Man ist in einer Partnerschaft mit einer Person, die jetzt auf den ersten oder zehnten Blick nicht so ganz zu einem passt, und Gerda von hinter der Theke sagt dazu: »Na, ihr passt ja zusammen wie Knallkrebs und Grundel.« Soll heißen: So unähnlich ihr einander seid, so symbiotisch passt ihr zusammen. Im Falle der beiden Meerestiere warnt die Grundel mit Flossenschlägen das lauteste Tier der Welt, damit es rechtzeitig knallt. Denn der Krebs selbst ist kurzsichtig, die Grundel ohne ihn höhlenlos. A 2019.

Arte, 17.40 Uhr

Crazy Heart

Schlecht gealtert, der Countrysänger Bad Blake. Der Ruhm schrumpft, die Leber wächst, und so einem vertraust du dein Kind an, Jean? USA 2009.

RBB, 20....