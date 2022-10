Hundert Tote im Monat

Bis jetzt gab es nur zehn Tage im Jahr 2022, an denen die Polizei in den USA niemanden tötete. An vielen Tagen starb durch sie mehr als nur ein Mensch, im September verging kein einziger Tag ohne tödliche Polizeigewalt. Erhoben wurden die Zahlen von Mapping Police Violence, einer Organisation, die laut eigenen Angaben »die umfassendsten und aktuellsten Daten über Polizeigewalt in Amerika veröffentlicht«.

Samuel Sinyangwe, Gründer von Mapping Police Violence, sagte am Mittwoch gegenüber junge Welt: »Unsere Organisation Mapping Police Violence hat für das Jahr 2022 ein Rekordniveau an tödlicher Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten aufgedeckt. Wir stellen fest, dass die US-Polizei in den ersten neun Monaten dieses Jahres mindestens 881 Menschen getötet hat, das sind mehr als im Vergleichszeitraum in jedem anderen der vergangenen zehn Jahre.« Demnach starben bis zum 2. Oktober dieses Jahres 30 Menschen mehr durch Einsatzkräfte als im selben Zeitraum 2021....