Vor der Zerreißprobe

In der Partei Die Linke bekommen dieser Tage Genossinnen und Genossen Probleme, wenn sie darauf hinweisen, dass NATO-Staaten – die USA vorneweg – im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine eigene Interessen verfolgen. Wie in anderen Landesverbänden auch gibt es in Hamburg Auseinandersetzungen über das Thema. Und die sind dort am vergangenen »langen« Wochenende eskaliert. Zu einer vom »Hamburger Forum für Verständigung und weltweite Abrüstung« organisierten Demonstration am Samstag hatte auch ein Bezirksverband der Linkspartei aufgerufen, Mitglieder und Sympathisanten der Partei waren gekommen. Daneben allerdings offenbar auch ein paar Leute aus der »Querdenker«-Partei Die Basis.

Die neue, beim Parteitag Mitte September gewählte Führung der Hamburger Linken, Landessprecher Thomas Iwan und Landessprecherin Sabine Ritter, sah daraufhin demonstrativ rot. In der Morgenpost bekamen Iwan und Ritter Gelegenheit, in einem Interview kräftig auszuteilen. In den Fr...