Ministerium verletzt Löschverbot

Deutsche Behörden können sich meist schwer von einmal angelegten Akten trennen. Eine Ausnahme bilden Unterlagen zu Faschisten und ihren Verbrechen. So ist wohl auch bei der bayerischen Justiz vieles vernichtet worden, was mit dem rechtsterroristischen Netzwerk »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU) zu tun hatte. Wie aus einer Mitteilung des Grünen-Landtagsabgeordneten Cemal Bozoglu vom Freitag hervorgeht, musste das Staatsministerium der Justiz am Donnerstag in der teils nichtöffentlichen neunten Sitzung des zweiten Münchener NSU-Untersuchungsausschusses (UA) vom Bayerischen Landtag einräumen, gegen ein entsprechendes Löschmoratorium verstoßen zu haben. Wie auch in anderen Behörden galt wegen Ermittlungen gegen die Rechtsterroristen für den Geschäftsbereich der Justiz vom 22. August 2012 bis zum 31. März 2014 ein umfassendes Verbot zur Aussonderung von Ermittlungsakten. Trotzdem wurden in diesem Zeitraum die Aktenbestände zu 20 Strafverfahren teilweis...