Die Kunst des Umfallens

Interessant am Krieg ist gar nicht so sehr der Krieg. Ihn zu bestimmen, seine Ursachen und seinen Charakter, scheint eher aufwendig denn schwer. Interessanter schon, was er mit den Leuten macht. Welche Affekte er bei ihnen provoziert, zu welchen Positionen er sie treibt, welche Haltungen sie anlässlich seines Ausbruchs – im doppelten Wortsinn – verraten. Manche verändern sich zur Kenntlichkeit, andere sehen sich in einem bereits begonnenen Sinneswandel beschleunigt, und selbst diejenigen, die an ihren Positionen festhalten, verändern sich, weil es einen Unterschied macht, ob man ein Urteil bloß hat oder es auch verteidigen muss.

Natürlich bleibt wichtig, einen bewussten Umgang mit dem zu wahren, was man die Sachlage nennt, da sie während eines laufenden Krieges kaum oder gar nicht verifiziert werden kann. Natürlich bleibt wichtig, sich dem Verfall der Begriffe entgegenzustellen, dem Unwillen, historischen Materialismus und politische Ökonomie noch zu bemü...