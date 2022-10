Der Swing der späten Jahre

Auf Youtube findet sich ein BBC-Interview mit Nick Lowe von 1990, in dem er ungläubig feststellt, dass er mit 40 noch dabei ist. Aber, fügt er hinzu: Ich werde gerade richtig gut. Mit 60 werde ich super aussehen, meine Stimme wird noch besser sein, und ich werde richtig angesagt sein.

Jetzt ist er 73 und hat wechselhafte 50 Jahre im Showgeschäft hinter sich. In den 70ern hatte der stilbewusste und lässige englische Gentleman mit seiner Band Brinsley Schwarz das Genre Pub Rock begründet, für das Label Stiff Records The Damned und vor allem Elvis Costello produziert, und zusammen mit Dave Edmunds in der Band Rockpile ein paar kleinere Hits eingefahren. Seine musikalische Neuerfindung nach dieser exzessreichen Zeit und der darauf folgenden Leere begann 1994 mit dem Album »The Impossible Bird«, obwohl schon einzelne Songs auf »Party Of One« (1990) die Richtung vorwegna...