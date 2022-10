Aufruhr vor Tory-Parteitag

Den Organisatoren zufolge war es »die größte Welle an koordinierten Protesten in Großbritannien seit Jahren«. In mehr als 50 Städten wurde am Sonnabend im Vereinigten Königreich gegen die Teuerungswelle und die Politik der konservativen Regierung demonstriert. Die größten Kundgebungen fanden in Glasgow, Liverpool, Manchester, Newcastle und London statt.

Der Aktionstag wurde von der Gewerkschaftsplattform »Enough Is Enough« (Genug ist genug) organisiert. Die Kampagne war im Sommer ins Leben gerufen worden, um gegen die steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen. Die Initiatoren erklärten bei der Gründung: »Wir sind eine Gewerkschafts- und Basisorganisation, die gegen das Elend vorgehen will, das Millionen Menschen durch hohe Rechnungen, niedrige Löhne, Ernährungsarmut und schlechte Wohnverhältnisse von einer Gesellschaft aufgezwungen wird, die nur für die Reichen gemacht ist.«

Die Forderungen der Plattform sind Erhöhung der Reallöhne, Senkung der Energieko...