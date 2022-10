Zum Inhalt dieser Ausgabe | Protest in Schwedt Linke mobilisiert zu Kundgebung für Zukunft der PCK-Raffinerie in der Uckermark Bernd Müller In Schwedt bangen die Menschen immer noch um ihre Zukunft wegen des freiwilligen Embargos bei russischem Erdöl. Die Linkspartei hatte am Sonnabend zu einer Kundgebung aufgerufen – gekommen waren trotz Regens knapp 1.000 Menschen. Hauptredner war der ehemalige Linke-Vorsitzende Gregor Gysi. Die Stimmung der Betroffenen war gespalten, berichtete gleichentags die Märkische Oderzeitung (MOZ) online. Manche erhofften sich, dass die Linken etwas bewegen könnten und dass die PCK-Raffinerie ökonomisch überlebt. Andere hätten hingegen jede Hoffnung in Regierungshandeln verloren. »Das sind doch alles nur Schaumschläger«, wird ein Zuhörer zitiert. Gysis Rede begeisterte viele – manche zeigten sich aber auch enttäuscht: »Wir hätten uns mehr erwartet als diese Wahlkampfrede.« In der aktuellen Situation konnten die Menschen kaum mehr erwarten als einen Mutmacher. Gysi hatte zuvor schon in einem Interview mit...

Artikel-Länge: 2811 Zeichen

