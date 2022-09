Gegründet 1947 Sa. / So., 1. / 2. October 2022, Nr. 229

Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Deutsche Arbeiterpartei« Lenin 1915: Im imperialistischen Krieg wird die Idee des Bündnisses von Sozialisten und Bourgeoisie vom Opportunismus bis zu Ende geführt Unter Sozialchauvinismus verstehen wir die Anerkennung der Idee der Vaterlandsverteidigung im jetzigen imperialistischen Krieg, die Rechtfertigung des Bündnisses der Sozialisten mit der Bourgeoisie und den Regierungen der »eigenen« Länder in diesem Krieg, den Verzicht auf die Propagierung und Unterstützung proletarisch-revolutionärer Aktionen gegen die »eigene« Bourgeoisie usw. Es ist ganz offensichtlich, dass der grundlegende ideell-politische Inhalt des Sozialchauvinismus sich mit den Grundlagen des Opportunismus durchaus deckt. Das ist ein und dieselbe Strömung. Unter den Verhältnissen des Krieges von 1914/1915 wird der Opportunismus eben zum Sozialchauvinismus. Das Wesentliche am Opportunismus ist die Idee der Zusammenarbeit der Klassen. Der Krieg führt diese Idee bis zu Ende, wobei er zu den üblichen Faktoren und Stimuli eine ganze Reihe von außerordentlichen hinzufügt, da er die kleinbürgerliche und zersplitterte Masse durch besondere Drohungen und ...

Artikel-Länge: 4767 Zeichen

