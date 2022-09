In eine neue Welt versetzt

Bei dem folgenden Text handelt es sich um das stark gekürzte Nachwort zu dem Roman »Die Unpolitischen« des österreichischen Exilautors Diego Viga (Paul Engel), der in der kommenden Woche in der Wiener Edition Atelier erscheint. Wir danken Autor und Verlag für die freundliche Genehmigung zum Vorabdruck. (jW)

In der DDR hat Paul Engel, der sich als Schriftsteller Diego Viga nannte, zwischen 1955 und 1987 sechzehn Romane und einen Essay veröffentlicht. Trotzdem, oder gerade deshalb, ist er der große Unbekannte der österreichischen Exilliteratur. Kein Wunder also, dass Monika Tschuggnall in ihrer Diplomarbeit über »Das lateinamerikanische Exil von Alfredo Bauer und Paul Engel und dessen Darstellung in ihren Werken« (2010) das langjährige Desinteresse an Bauers Schriften, mehr noch die weiterhin andauernde Ignoranz von Diego Vigas »imposantem Werk« in Österreich als große Schande bezeichnet hat.

Vielleicht kommt man deren Ursache auf die Spur, wenn man sich in...