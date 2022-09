»Doppelwumms« zur Zierde

Die Inflation in Deutschland ist im gerade vergangenen Monat auf 10,9 Prozent im Vorjahresvergleich gesprungen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute haben für das nächste Jahr eine Rezession vorhergesagt. Die Inflation ist die Ursache für die Rezession. Mit der sinkenden Kaufkraft sinkt der Absatz des Einzelhandels. Die Produktion stagniert oder geht in den Rückwärtsgang. Die Wirtschaftsforscher sagen auch, dass die Rezession zu einem Einbruch dann werden kann, wenn mehr und mehr Betriebe wegen der vervielfachten Energiekosten einige Aktivitäten einstellen oder den Laden ganz dichtmachen.

Nach vier Monaten Diskussion haben wir nun am Donnerstag erfahren, dass die Regierung sich auf die schädliche Wirkung der Gaspreise konzentrieren will, die »Gasumlage« endlich aufgibt und dafür bis einschließlich 2024 »bis zu 200 Milliarden Euro« neue Kredite aufnehmen will. Als »Doppelwumms« bezeichnete Kanzler Scholz das viele Geld. Es könnte theoretisch reichen, um bis ...