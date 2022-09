Regierungskrise in Katalonien

Kataloniens Regierungschef Pere Aragonès von der sozialdemokratischen ERC hat am späten Mittwoch abend seinen Vize Jordi Puigneró von der rechtsliberalen Partei Junts per Catalunya (JxCat) entlassen. In einer nächtlichen Stellungnahme begründete er den Schritt damit, dass er das Vertrauen in seinen Stellvertreter verloren habe, hieß es aus dem Regierungssitz Palau de la Generalitat in Barcelona.

Zuvor hatte Alberto Batet, Sprecher von JxCat im Regionalparlament, Aragonès mit einem Misstrauensvotum gedroht. Wie die Rechtsliberalen, denen auch der ehemalige katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont angehört, anführten, komme der ERC-Politiker nicht den im Koalitionsvertrag vereinbarten Verpflichtungen nach. JxCat erklärte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz, die Parteiführung habe entschieden, dass deren Mitglieder nun am 5. und 6. Oktober darüber entscheiden sollten, ob die Partei T...