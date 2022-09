Zukunft im Wandel

In dieser Woche diskutierten Gewerkschafter, Wissenschaftler und Politiker bei den »Verdi-Zukunftstagen« über den durch Digitalisierung, Dekarbonisierung und demographischen Wandel anstehenden Strukturwandel. Heraus kam ein riesiger Forderungskatalog.

Zum Ende der dreitägigen Konferenz am Freitag wurde es noch einmal anschaulich: Das Gewicht eines Elefanten transportiere ein Zusteller durchschnittlich pro Tag, erklärte die stellvertretende Vorsitzende von Verdi, Andrea Kocsis, um zu illustrieren, wie hart die Arbeitsbedingungen in dieser Berufsgruppe geworden sind. Aber auch ihre Kolleginnen und ein Kollege auf dem Podium konnten wenig Gutes über die Arbeitsbedingungen im Dienstleistungssektor vortragen.

In der Pflege und im Erziehungswesen mangele es wegen der Überlastung erheblich an Personal, so die zuständige Fachbereichsvorsitzende Sylvia Bühler. Im Handel seien die Beschäftigten von einer Krise in die nächste gerutscht, angefangen bei der rasant wac...