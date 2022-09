Nazikeule gegen »Synodalen Weg«

Mit einem Nazivergleich hat der Schweizer Kurienkardinal Kurt Koch ungewöhnlich scharfe Reaktionen der Deutschen Bischofskonferenz ausgelöst. »Die Vollversammlung der Bischöfe hat mit Entsetzen auf diese Äußerungen reagiert, mit der sich Kardinal Koch in der theologischen Debatte disqualifiziert«, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), der Limburger Bischof Georg Bätzing, am Donnerstag auf der Abschlusspressekonferenz der DBK-Herbstvollversammlung in Fulda. Es handle sich um eine »völlig inakzeptable Entgleisung«. Bätzing forderte eine umgehende öffentliche Entschuldigung von Koch und drohte andernfalls eine offizielle Beschwerde beim Papst an, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete.

Koch ist ein einflussreiches Mitglied der Kurie – jener römischen Zentralverwaltung der katholischen Weltkirche, die auch das Gremium für die Papstwahl ist. Der Schweizer bat zwar bei denjenigen um Entschuld...