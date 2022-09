Verkörperte Verfremdung

Gleich in der ersten Szene von »Mutter« findet man sich einer nackt in der Badewanne sitzenden Frau gegenüber, die unumwunden in die halbnahe Kamera blickt und zu Protokoll gibt: »Ich war absolut frigide.« Der Überrumpelungseffekt, den diese doppelte Selbstentblößung hervorruft, wird von einer zusätzlichen Irritation begleitet: Da die Frau vor der Kamera als Anke Engelke zu erkennen ist, fällt nämlich prompt auf, dass ein fremde Stimme erklingt, wann immer der TV-Star in diesem Film den Mund aufmacht. Dass Schauspiel und Tonschnitt bei der kunstvollen Playbackdarbietung verblüffende Synchronizität erreichen, verleiht dieser subtilen Verfremdung nachhaltige Wirkung. Und dass mit dem Wechsel der Szenen jeweils andere Frauen zum Thema Mutterschaft zu Wort kommen, schärft wiederum die Aufmerksamkeit für die Besonderheiten der Stimmen. Beim Bemühen, sie zu unterscheiden, scheinen freilich sogar die am Film Beteiligten den Überblick verloren zu haben. Jedenfall...