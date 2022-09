Zum Inhalt dieser Ausgabe | Neue Pipeline in der Ostsee Durch Baltic Pipe soll Erdgas von Norwegen nach Osteuropa fließen. Mengen können Ausfall russischer Lieferungen aber nicht kompensieren Bernd Müller Regierungsvertreter aus Polen, Dänemark und Norwegen haben am Dienstag die neue Ostseepipeline Baltic Pipe in Goleniow nahe der polnischen Hafenstadt Szczecin eröffnet. Durch sie sollen ab dem 1. Oktober bis zu zehn Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr vom norwegischen Kontinentalschilf nach Osteuropa fließen. Vorerst dürfte die Leitung aber nur eine untergeordnete Rolle für die Energieversorgung Polens spielen, denn es fehlt vor allem eines: Erdgas. Das hielt die Regierungschefs aber nicht davon ab, die Baltic Pipe mit großen Worten einzuweihen. »Die Ära der russischen Vorherrschaft beim Thema Gas geht zu Ende – eine Ära, die von Erpressung, Drohung und Zwang geprägt war«, sagte etwa Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Nun beginne eine neue Ära der Energiesouveränität und -freiheit. Und man zeige mit der Gasleitung, »dass man den Kontinent durch Solidarität sicherer machen könne«. Aus Sicht der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen ma...

Artikel-Länge: 4092 Zeichen

