Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Mitgefühl – Pflege neu denken Bundesregierungen aller Farben haben es bisher nicht eingesehen, aber ein Pflegeheim sollte schon mehr sein als ein Abstellplatz für Alte und Kranke, durch die Konzerne wie Ameos oder Korian noch schön die Abwrackprämie einstecken. Ein dänisches Konzept schlägt dagegen Langzeitpflege vor, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. DK 2021. 3sat, 20.15 Uhr Geheimes Katar Geschäftssinn, Gas und Größenwahn Öl raus, Geld und billige Arbeitskraft rein: So geht es zu im Emirat. Königsfamilie und Kafalasystem prägen Katar, mal wieder so eine lupenreine Demokratie, mit der der Westen gern Geschäfte macht. Man gönnt sich ja sonst nichts im Wettkampf mit den Autokrate...

Artikel-Länge: 2181 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen