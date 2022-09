Behrens, Schütz, Hanspach

In Bulgarien und der Tschechoslowakei wurde Heinz Behrens auf der Straße angesprochen, weil man ihn auch dort aus DFF-Serien wie »Drei von der K« oder dem »Polizeiruf 110« kannte. Der beliebte Schauspieler hätte am 30. September seinen 90. Geburtstag feiern können, verstarb aber im August unerwartet an einer Lungenentzündung. Der gebürtige Schlesier begann bereits mit 16 Jahren ein Schauspielstudium in Halle und stand in Rostock, Erfurt und Dessau auf der Bühne, ehe er 1960 zum Fernsehfunk nach Adlershof kam. Schon sein erster Film »Liebe auf den letzten Blick« führte ihn an die Seite von Margot Ebert, die immer mal wieder seine Partnerin war, so in der beliebten »Maxe Baumann«-Schwankreihe (1976–1987). Behrens spielte sehr selten historische Kostümrollen – fast immer waren es Menschen des 20. Jahrhunderts: Journalisten, Wissenschaftler, Lehrer, FDJ-Sekretäre, Kriminalisten, darunter auch Hauptrollen wie die im Dreiteiler »Über ganz Spanien wolkenloser Hi...