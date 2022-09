Melnyk-Opfer des Tages: Friedrich Merz

Noch ist der sogenannte Botschafter der Ukraine, in Wahrheit oberster Sittenmullah der Bundesrepublik für den Umgang mit ukrainischen Faschisten, Andrij Melnyk, nicht außer Landes. Dabei wurde er am Montag mit reichlich Geschenken Richtung Kiew verabschiedet. CDU-Chef Friedrich Merz wähnte ihn offenbar bereits fernab und regte sich am Montag abend über ukrainische Flüchtlinge auf wie anno 2015 die AfD. Laut Bundesinnenministerium sind bis Mitte September mehr als 990.000 Menschen aus der Ukraine in die BRD gekommen, was beim Blackrock-Statthalter Pawlowsche Reflexe auslöste. Man...