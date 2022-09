Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Panamericana Die Schnellstraße »Panamericana«, die Alaska mit Feuerland verbindet, ist lang. Der Nachmittag auch: Sieben Folgen der Reportage strahlt 3sat hintereinander aus. Zunächst begleitet der Schweizer Reto Brennwald die Ureinwohner Alaskas, die Inupiat, auf der Jagd. CH 2011. 3sat, 13.35 Uhr Re: Theresienstadt und das Lager Maroder Gedenkort oder lebenswerte Stadt? Die Menschen im heutigen Terezín in Tschechien stehen vor der Herausforderung, die Zukunft einer Stadt zu gestalten, die Wohnort und Mahnmal zugleich ist. Im deutschen Faschismus war die Stadt Sammellager für Jüdinnen und Juden. Die Gedenkstätten drohen zu verfallen. D 2022. Arte, 19.40 Uhr Laut. Stark. Gleich. Berechtigt Zeit der Frauen – mit Collien Ulmen-Fernandes »Jens-Jochen, Schatz, darf ich arbeiten?« ist eine bund...

