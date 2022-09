Schwarzerde

In der Ukraine fielen die »Chicago Boys«, die wirtschaftswissenschaftliche Speerspitze des Neoliberalismus, nach 1991 als erstes ein. Nach ihrem Beratungseinsatz war das Land laut Spiegel Panorama im November 2015 »das korrupteste Land Europas« – und die ausländischen Investoren standen Schlange. Allein 40 große ukrainische Agrarbetriebe sind in deutscher Hand. Ein österreichischer Bauer übernahm eine aufgelöste Kolchose und mästet dort 4.500 Schweine. Einer der größten Schweinebetriebe ist in dänischer Hand.

Investoren aus Russland beteiligten sich vor dem Krieg direkt an ukrainischen Agrarbetrieben. China bewirtschaftete 100.000 Hektar Ackerland in der ukrainischen Schwarzerderegion. Ziel war es, bis auf auf drei Millionen Hektar zu vergrößern. Neben dem Futtermittelanbau sollten darauf vor allem Sch...